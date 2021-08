Molti giornali oggi hanno in apertura la raccomandazione fatta alle regioni dal Commissario per l’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo a vaccinare gli adolescenti anche senza prenotazione, a partire dal 16 agosto. Si parla inoltre della grande ondata di caldo di questi giorni, che mercoledì ha fatto toccare i 48,8 °C a Siracusa, in Sicilia, e dell’avanzata dei talebani in Afghanistan, che secondo l’intelligence statunitense potrebbero conquistare la capitale Kabul nel giro di tre mesi.