Weekly Beasts

Anche a causa della siccità e del cambiamento climatico, i livelli d’acqua del

Gran Lago Salato nello Utah sono tra i più bassi di sempre: conosciuto come il mar Morto degli Stati Uniti, è il più grande lago di acqua salata dell’emisfero occidentale e fa da habitat a numerosi uccelli migratori e ad altri animali selvatici, come l’antilope, il bisonte e i gabbiani. Altri animali che sono finiti nella nostra raccolta bestiale della settimana sono un gregge di pecore durante gli incendi in Grecia e un cane al mare ignaro delle fiamme in Turchia. Visto che siamo ad agosto, vi regaliamo anche la coda di un cane della prateria, la smorfia di un lupo e un minuscolo cucciolo di panda.