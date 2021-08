Un uomo ha accoltellato diverse persone su un treno regionale a Tokyo: ci sono almeno 10 feriti

Venerdì sera (ora locale) un uomo armato di un coltello ha ferito almeno 10 persone a bordo di un treno regionale nei pressi della stazione Seijogakuen, a Tokyo, in Giappone. I vigili del fuoco della città hanno detto che nove dei dieci feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona, mentre una persona, in buone condizioni, è riuscita ad andare via da sola. La televisione nazionale NHK ha specificato che uno dei feriti è in gravi condizioni e che l’uomo sospettato di aver compiuto l’attacco, un giovane sui vent’anni, è stato arrestato dopo essere sceso dal treno ed essersi fermato in un piccolo supermercato. Non si conoscono ancora i motivi del gesto.