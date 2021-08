Netflix farà una docuserie sulla missione spaziale con civili di SpaceX

A settembre arriverà su Netflix Countdown: Inspiration4 Mission To Space, una docuserie che racconterà la missione con cui l’azienda spaziale privata SpaceX porterà in orbita per tre giorni quattro civili. La serie sarà diretta da Jason Hehir, regista della docuserie su Michael Jordan The Last Dance. La missione raggiungerà un’altitudine superiore a quella della Stazione Spaziale Internazionale e sarà la prima il cui equipaggio sarà completamente formato da civili.

Countdown: Inspiration4 Mission To Space avrà quello che Variety ha definito «un accesso esclusivo alla missione»: sarà divisa in cinque parti e racconterà «quasi in tempo reale» le fasi precedenti. I primi due episodi saranno disponibili il 6 settembre, il terzo e il quarto una settimana dopo. L’ultimo episodio uscirà invece a fine mese, alcuni giorni dopo il lancio, che è previsto per il 15 settembre.