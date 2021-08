La riforma della giustizia ha ottenuto due importanti voti di fiducia alla Camera

Nella notte tra lunedì e martedì la riforma della giustizia voluta dal governo – la cosiddetta “riforma Cartabia”, dal nome della ministra della Giustizia Marta Cartabia – ha ottenuto due importanti voti di fiducia alla Camera, uno per ciascuno dei due articoli di cui è composto il testo della legge. Entrambi i voti hanno ottenuto una maggioranza piuttosto ampia: 462 sì, 55 no e un astenuto il primo; 458 sì e 46 no il secondo.

Nelle ultime settimane la legge aveva avuto un percorso piuttosto turbolento all’interno della maggioranza, soprattutto a causa delle forti obiezioni poste dal Movimento 5 Stelle su alcuni elementi importanti come la prescrizione dei processi. È stato necessario un lungo negoziato per trovare un accordo su un testo condiviso, che si è concluso soltanto alla fine della settimana scorsa con un compromesso. Alla fine, nel voto alla Camera anche il M5S ha votato in maniera piuttosto compatta a favore della riforma, con soltanto 13 deputati assenti.

Benché i due voti di fiducia implichino in maniera decisa che ormai il governo ha una maggioranza forte e stabile a favore della riforma, la legge non è ancora approvata in via ufficiale. Il voto finale alla Camera sarà martedì in serata, poi il testo dovrà passare al Senato.

