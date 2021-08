Simone Biles parteciperà alla gara individuale della trave

La ginnasta americana Simone Biles, la più forte in attività nel suo sport, parteciperà alla gara individuale della trave delle Olimpiadi di Tokyo, in programma domani. Martedì scorso Biles si era ritirata a sorpresa durante la finale della gara a squadre per problemi legati allo stress e giovedì aveva deciso di non partecipare alla finale del concorso generale individuale, dicendo che avrebbe deciso giorno per giorno a quali gare prendere parte, in base alle sue condizioni psicofisiche. Nei giorni scorsi aveva detto che non avrebbe partecipato nemmeno alle finali individuali del volteggio, delle parallele asimmetriche e del corpo libero.

Biles aveva detto di non essere nelle condizioni psicofisiche adatte per gareggiare, e aveva spiegato di aver sofferto di “twisties”, cioè problemi di natura psicomotoria che fanno perdere l’orientamento durante l’esecuzione di alcuni esercizi e che in uno sport come la ginnastica artistica possono portare anche a gravi infortuni.

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow – Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both! — USA Gymnastics (@USAGym) August 2, 2021

