I temi principali trattati dai quotidiani di domenica 1 agosto sono due: la trattativa per vendere a Unicredit la parte della banca Monte dei Paschi di Siena controllata dallo stato, e la possibile introduzione dell’obbligo di vaccinazione per tutti i lavoratori e per viaggiare sui trasporti pubblici. Repubblica ha in apertura le discussioni per la vendita di Monte dei Paschi, su cui quasi tutti i partiti hanno qualcosa da ridire.

Il Corriere della sera apre invece con un’intervista a Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a proposito dei vaccini obbligatori nelle aziende: Landini dice di non avere «nulla in contrario» in proposito, ma che non può accettare un’eventuale sospensione dallo stipendio per chi si rifiuta, come invece ha proposto Confindustria. Tra le notizie sportive molti giornali hanno in prima pagina la foto di Marcell Jacobs, l’atleta italiano che sabato alle Olimpiadi di Tokyo ha stabilito il nuovo record nazionale sui 100 metri piani e che si è qualificato per le semifinali in programma oggi.