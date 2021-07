Il tennista Novak Djokovic ha concluso le Olimpiadi senza nemmeno una medaglia

Il tennista serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo, ha concluso le Olimpiadi di Tokyo senza vincere nemmeno una medaglia. Djokovic aveva già perso la possibilità di vincere la medaglia d’oro nel torneo individuale, dopo essere stato battuto venerdì in semifinale dal tedesco Alexander Zverev. Nella finale per il bronzo giocata sabato ha perso anche contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta, per 6-4, 6-7, 6-3. Sempre sabato avrebbe dovuto giocare la finale per il bronzo nel doppio misto, in coppia con Nina Stojanovic, ma ha deciso di ritirarsi a causa di un infortunio alla spalla: la medaglia è andata quindi agli australiani Ash Barty e John Peers.

Già con la sconfitta nella semifinale individuale Djokovic aveva perso la possibilità di ottenere il cosiddetto “Golden Slam”, vale a dire la vittoria di tutti e quattro gli Slam della stagione e la medaglia d’oro alle Olimpiadi nello stesso anno. Questa impresa non è mai riuscita a nessuno nella storia del tennis maschile, mentre nel tennis femminile l’unica a riuscirci fu Steffi Graf nel 1988. Quest’anno Djokovic ha già vinto gli Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon e può quindi ancora vincere il “Grande Slam” vincendo l’ultimo Slam dell’anno, gli US Open, che inizieranno il prossimo 30 agosto.