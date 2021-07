La nazionale italiana maschile di basket si è qualificata ai quarti di finale delle Olimpiadi

La nazionale maschile di basket si è qualificata ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo, dopo aver battuto 80 a 71 la Nigeria nell’ultima gara della fase a gironi del Gruppo B. L’Italia doveva vincere per forza per essere sicura di qualificarsi: ai quarti passano infatti le prime e le seconde di ogni girone e le due migliori terze.

In caso di sconfitta avrebbe dovuto aspettare il risultato di Australia-Germania (in programma oggi alle 10:20): se avesse vinto la Germania sarebbe stata automaticamente eliminata, mentre con una vittoria dell’Australia si sarebbe qualificata solo in base alla differenza canestri. Ora invece l’Italia può chiudere il girone anche al primo posto, nel caso in cui la Germania dovesse vincere con uno scarto uguale o inferiore a 17 punti, altrimenti arriverebbe seconda.