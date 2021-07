Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi

L’atleta italiano Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nel sollevamento pesi, categoria fino a 81 kg. Pizzolato ha sollevato in tutto 365 kg, 165 nella fase di strappo e 200 in quella di slancio.

L’oro è andato al cinese Xiaojun Lyu, che ha sollevato in tutto 374 kg, mentre l’argento è stato vinto dal dominicano Zacarías Bonnat, che ha sollevato in tutto 367 kg. Pizzolato è stato in gara per vincere l’argento fino al terzo e ultimo tentativo nella fase di slancio: al primo aveva sollevato 200 kg, al secondo aveva provato a sollevare 203 kg senza riuscirci e al terzo 210 kg, anche in questo caso senza riuscirci. Il bronzo di Pizzolato è la 24esima medaglia italiana a Tokyo, e la terza nel sollevamento pesi.

"MANDALO IL CIELO QUEL BILANCIERE" ????️???????? Nino Pizzolato conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera ????

"MANDALO IL CIELO QUEL BILANCIERE" ????️???????? Nino Pizzolato conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera ????

Ecco il momento del sollevamento dei 200kg nello 'slancio' che vale il podio a Tokyo 2020 ????????