Novak Djokovic è stato eliminato dal torneo olimpico di tennis, non potrà ottenere il “Golden Slam”

Il tennista serbo Novak Djokovic, numero uno al mondo nella classifica ATP, ha perso in semifinale al torneo olimpico di tennis contro il tedesco Alexander Zverev per 1-6, 6-3, 6-1. Il risultato è stato inaspettato: Djokovic di recente stava giocando al suo meglio e veniva da tre finali vinte degli Slam – quelle dei tornei più importanti al mondo – inclusa l’ultima a Wimbledon contro Matteo Berrettini. Zverev, che è quinto nel ranking mondiale, giocherà ora contro il russo Karen Kachanov nella finale per l’oro. Djokovic invece si giocherà il bronzo contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta.

Con questa sconfitta, Djokovic non potrà ottenere il cosiddetto “Golden Slam”, vale a dire la vittoria di tutti e quattro gli Slam della stagione e la medaglia d’oro alle Olimpiadi nello stesso anno. Questa impresa non è mai riuscita a nessuno nella storia del tennis maschile, mentre nel tennis femminile l’unica a riuscirci fu Steffi Graf nel 1988. Djokovic può comunque ottenere il “Grande Slam” vincendo l’ultimo Slam dell’anno, gli US Open, che inizieranno il prossimo 30 agosto.