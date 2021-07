L’ex cardinale americano Theodore McCarrick è stato incriminato per aver abusato di un minorenne nel 1974

L’ex cardinale americano Theodore McCarrick è stato incriminato per aver abusato di un ragazzo di 16 anni durante il ricevimento di un matrimonio nel 1974. McCarrick, che ha 91 anni ed è l’ex arcivescovo di Washington D.C., era stato accusato in passato di aver molestato diversi seminaristi e di avere abusato sessualmente di almeno tre minori: nel 2019 fu il primo cardinale a essere dimesso dallo stato clericale per abusi sessuali nella storia moderna della Chiesa cattolica.

McCarrick è stato incriminato per tre capi d’accusa relativi a molestie sessuali e percosse e dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 3 settembre. Ciascun reato prevede pene fino a cinque anni di carcere e l’obbligo di segnalazione nel registro dei molestatori sessuali.

