La tennista giapponese Naomi Osaka è stata eliminata dalle Olimpiadi di Tokyo al terzo turno del torneo singolare femminile, perdendo in due set (6-1, 6-4) contro la ceca Marketa Vondrousova. Negli ultimi mesi Osaka, che è al secondo posto della classica WTA delle migliori tenniste al mondo, aveva saltato due dei principali tornei internazionali di tennis (il Roland Garros e Wimbledon) per le pressioni della stampa e per ragioni legate alla sua salute mentale. Alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi era stata scelta come ultima tedofora, ovvero l’atleta che aveva acceso il braciere olimpico.

