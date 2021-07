I gravi danni del maltempo in provincia di Como

Molti paesi in provincia di Como sono isolati in seguito a frane e allagamenti che si sono verificati a partire da domenica, a causa delle piogge molto intense cadute negli ultimi giorni nella zona.

La strada provinciale Lariana (SP 583), che mette in comunicazione Como e Lecco, non è percorribile in diversi punti così come la strada statale Regina (SS 340), chiusa da martedì mattina. Altre interruzioni del traffico interessano la Val d’Intelvi e alcune strade verso la Svizzera.

Negli ultimi giorni sono arrivate numerose segnalazioni e richieste di aiuto ai Vigili del Fuoco per case invase da acqua e fango, fiumi e torrenti esondati, crolli di muri e smottamenti.

Gli interventi hanno riguardato decine di persone, molte delle quali sono state trasportate in punti di raccolta e di accoglienza, in attesa di un miglioramento delle condizioni del meteorologiche.

#Maltempo in provincia di #Como , a Cernobbio, Brienno, Laglio e Argegno effettuati dai #vigilidelfuoco 60 interventi. A Brienno frane e allagamenti sulla SS340, isolati 50 abitanti, in atto il soccorso di 2 persone. A Cernobbio esondato il Breggia, evacuati 2 condomini #27luglio pic.twitter.com/tpvkFFxwOu

I sindaci di numerosi comuni nella provincia di Como hanno invitato la cittadinanza a evitare gli spostamenti, sia perché le strade non sono sempre percorribili sia per non intralciare le attività dei soccorsi.

#Como , #vigilidelfuoco al lavoro da stamattina per il #maltempo che ha interessato la provincia: frane e smottamenti lungo la SS 340 all'altezza di Laglio e Cernobbio, a Brienno evacuata un'anziana bloccata in casa da detriti insieme a @poliziadistato [ #27luglio 12:15] pic.twitter.com/yz5l4I5asa

Gli smottamenti più rilevanti sono stati segnalati nelle aree di Brienno, Colonno e Moltrasio.

A Cernobbio il fango ha invaso una strada spostando automobili e moto in sosta: una persona su uno scooter ha rischiato di essere travolta dalla piena, come documentato in un video girato nella zona.

This is lake como, the city where i was born and raised.

Such a surreal view, hope that everyone is okay. pic.twitter.com/gbNd0fkhf7

— NFTeddy (@TeddyCleps) July 27, 2021