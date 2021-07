Giorgia Bordignon ha vinto la medaglia d’argento nel sollevamento pesi

L’atleta italiana Giorgia Bordignon ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo nel sollevamento pesi, nella categoria fino a 64 kg. Bordignon ha sollevato in totale 232 kg: ha sollevato 104 kg nell’esercizio di strappo e 128 kg in quello di slancio, realizzando in entrambi i casi il record italiano di categoria. Meglio di lei ha fatto solo la canadese Maude Charron, che ha sollevato in tutto 236 kg. Il bronzo è andato alla taiwanese Chen Wen-Huei, che ha sollevato in tutto 230 kg.

Per Bordignon, che ha 34 anni, è la seconda partecipazione alle Olimpiadi dopo Rio de Janeiro del 2016, in cui si era classificata sesta nella categoria fino a 63 chilogrammi. La medaglia di Bordignon è la dodicesima vinta dall’Italia finora, e la quinta d’argento.