Un nuovo video mostra l’assessore di Voghera Massimo Adriatici parlare con un testimone alla presenza di un carabiniere, subito dopo aver sparato a Youns El Bossettaoui

L’agenzia di stampa LaPresse ha pubblicato un nuovo video che mostra parzialmente quello che è successo martedì 20 luglio dopo che Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza di Voghera (provincia di Pavia), ha ucciso con un colpo di pistola Youns El Bossettaoui, un cittadino marocchino di 39 anni.

Il video, girato da un testimone, dura pochi secondi: si vede l’assessore Adriatici che passeggia con il cellulare in mano e che a un certo punto, rivolgendosi a un testimone che stava parlando con un carabiniere, gli dice: «Hai visto che ha fatto per darmi un calcio in testa? L’importante è quello, che hai visto che stava dandomi un calcio in testa». La Presse scrive che secondo quanto ha riferito un testimone, in quel momento l’assessore era ancora in possesso dell’arma.

Marco Romagnoli, legale della famiglia El Boussettaui, ha dichiarato: «Io mi sento di dire che anche questo video fonda seri dubbi sulla conduzione delle indagini delle primissime fasi». E ancora: «Osservando le immagini che emergono da quest’ultimo video si rimane davvero senza parole. In primo luogo c’è un soggetto indagato che ha appena sparato a una persona e i carabinieri, senza ammanettarlo, gli consentono di passeggiare lungo la scena del crimine, di modificare potenzialmente elementi utili alla ricostruzione delle indagini: parla con i carabinieri come se nulla fosse successo, influenza palesemente il ricordo di un testimone».

Qualche giorno fa alcuni giornali italiani avevano pubblicato un primo video che mostra Bossettaoui avvicinarsi ad Adriatici, scambiare qualche parola e poi colpirlo in faccia con un pugno. Subito dopo si vede Bossettaoui allontanarsi e uscire dall’inquadratura e si vede anche Adriatici che si rialza da terra.

Adriatici, assessore leghista alla Sicurezza di una giunta di centrodestra, avvocato penalista, ex sovrintendente di Polizia e docente di Diritto penale alla Scuola allievi agenti di polizia del Piemonte, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di eccesso colposo di legittima difesa.

