Lo schermidore italiano Daniele Garozzo ha vinto la medaglia d’argento nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Garozzo ha perso in finale contro Ka Long Cheung, di Honk Kong, per 11-15, dopo avere sconfitto in semifinale il giapponese Takahiro Shikine. Per l’Italia è la nona medaglia in totale e la quarta d’argento: è la seconda finora nella scherma, dopo quella d’argento di Luigi Samele nella sciabola individuale.

Garozzo aveva iniziato molto bene, portandosi sul 4-1, ma Cheung aveva recuperato e si era portato avanti fino a raggiungere un massimo di cinque stoccate di vantaggio, sul 5-10. Garozzo era riuscito ad arrivare sull’11-13, ma Cheung aveva messo a segno le ultime due stoccate, quelle che gli hanno permesso di vincere l’oro.

Garozzo, che ha 28 anni, aveva vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 alla sua prima partecipazione. In carriera ha vinto anche un bronzo ai mondiali del 2017 nel fioretto individuale, e tre ori e un bronzo nel fioretto a squadre.

Gli altri due atleti italiani specializzati nel fioretto, Alessio Foconi e Andrea Cassarà erano stati eliminati agli ottavi di finale, rispettivamente da Ka Long Cheung e dall’egiziano Mohamed Hamza.

Rank Nazione

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 e Rai Sport le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.