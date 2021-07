Weekly Beasts

Ogni anno nella terza settimana di luglio si tiene il censimento dei cigni che vivono sul Tamigi, il fiume che scorre nel sud dell’Inghilterra e che attraversa Londra. È una tradizione che deriva dal fatto che nell’Undicesimo secolo i cigni erano un cibo molto ricercato, e la famiglia reale all’epoca aveva stabilito che ogni cigno bianco selvatico fosse di proprietà della Corona. Per qualche giorno quindi i cigni vengono contati e si controlla che stiano bene, come nel caso del giovane esemplare presente in questa raccolta, che è in compagnia di strolaghe maggiori, un orso bruno siriano, fenicotteri e babbuini Gelada.