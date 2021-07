Centinaia di persone sono state evacuate a causa degli incendi sul Montiferru, in Sardegna

In provincia di Oristano, in Sardegna, quasi 400 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni a causa degli incendi iniziati nella giornata di sabato nella zona del Montiferru, nella Sardegna centro-occidentale. Il centro abitato di Cuglieri è stato evacuato nella notte, così come quelli di Sennariolo e Scano, e parzialmente quelli di Cabras e Arzana. I soccorritori stanno cercando di arginare e spegnere i roghi con quattro elicotteri e sette Canadair, scrive oggi Sky TG24.

#Oristano, #incendio di vegetazione a Bonarcado: evacuate dai #vigilidelfuoco 30 abitazioni minacciate dalle fiamme a Santu Lussurgiu. Cinque dei nostri #Canadair e un elicottero stanno operando assieme alle squadre a terra [#24luglio 18:00] pic.twitter.com/9Simhd2nPh — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 24, 2021