Celebripost

Nell’ultima settimana le occasioni in cui fotografare volti famosi sono iniziate con la cerimonia finale del festival di Cannes, dove c’erano Sharon Stone e Rosamund Pike, ma soprattutto Spike Lee, che per errore ha anticipato il film vincitore del festival, lo stranissimo horror Titane. Alle finali di basket NBA tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks (vinte da Milwaukee) si è invece vista la cantante Adele. E poi Harvey Keitel in Sardegna e Tom Brady alla Casa Bianca.