Le Olimpiadi del 2032 si terranno a Brisbane, in Australia

Le Olimpiadi estive del 2032 si terranno a Brisbane, in Australia. La decisione è stata annunciata mercoledì nel corso della 138esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), a tre giorni dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo, in Giappone. Brisbane, che era già da tempo considerata ufficiosamente la sede delle Olimpiadi del 2032 dato che era l’unica città candidata, sarà la terza città australiana a ospitare i Giochi dopo Melbourne nel 1956 e Sydney nel 2000.

Dopo Tokyo, le prossime due edizioni delle Olimpiadi si terranno invece a Parigi nel 2024 e a Los Angeles nel 2028.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!

CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021