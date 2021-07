La polizia londinese ha chiesto aiuto per trovare dieci uomini coinvolti nei disordini prima della finale degli Europei fra Inghilterra e Italia

La polizia londinese ha diffuso le foto di dieci uomini coinvolti nei disordini prima della finale degli Europei di calcio fra Inghilterra e Italia, giocata a Londra, chiedendo aiuto per identificarli. «Sono persone che riteniamo debbano rispondere ad alcune domande. Se le conoscete, contattateci al più presto», ha detto Matt Simpson, dirigente dell’unità che si occupa di pubblica sicurezza.

We need your help – do you know anyone in these photos?

Detectives have been reviewing CCTV and Body Worn Video from Wembley Stadium and other locations.

If you have information please call 101 or ring Crimestoppers anonymously on 0800 555 111.

➡️ https://t.co/fFfSsarbbE pic.twitter.com/XofoblgchY

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 18, 2021