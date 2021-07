Nel villaggio olimpico di Tokyo è stata trovata una persona positiva al coronavirus

Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo, che inizieranno fra una settimana, hanno fatto sapere che venerdì 16 luglio è stato trovato un caso di coronavirus nel villaggio olimpico, dove alloggiano gli atleti. La persona contagiata è arrivata in Giappone nei giorni scorsi dall’estero ed è coinvolta nell’organizzazione delle Olimpiadi, ma gli organizzatori non hanno voluto rivelare la sua nazionalità per motivi di privacy. Finora sono risultate positive più di 40 persone coinvolte nei Giochi olimpici, inclusi cittadini giapponesi, ma l’ultimo caso trovato è stato il primo all’interno del villaggio olimpico.

Il villaggio olimpico ha iniziato a riempirsi nei giorni scorsi e nei prossimi giorni è atteso l’arrivo della maggior parte degli undicimila atleti che gareggeranno dal 23 luglio all’8 agosto. Le Olimpiadi del 2020, rinviate di un anno a causa dell’epidemia da coronavirus, si terranno per lo più senza spettatori e con rigide misure di sicurezza per evitare la diffusione dei contagi. Tutti gli atleti che partecipano alle Olimpiadi sono sottoposti a un test salivare giornaliero.