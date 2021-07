Matteo Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni

Da qualche settimana l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi è indagato dalla procura di Roma per finanziamento illecito e false fatturazioni per un prestito ricevuto da un famoso agente televisivo, Lucio Presta. Lo ha riportato martedì il quotidiano Domani, riferendo che secondo la Procura i soldi versati da Presta a Renzi come compenso per alcuni lavori – fra cui il documentario Firenze secondo me – sarebbe spropositato, al punto che potrebbe essere considerato come finanziamento illecito per una persona che ricopre una carica pubblica. Domani scrive che la procura ha contestato a Renzi circa 750mila euro ricevuti da Presta, che avrebbe speso per comprare una villa a Firenze. Dopo la diffusione della notizia, Presta e Renzi hanno negato tutte le accuse.