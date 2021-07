Un autobus con 25 ragazzi a bordo è andato a fuoco in provincia di Lecco, stanno tutti bene

Intorno alle 9 di mattina di martedì un autobus che trasportava 25 adolescenti è andato a fuoco in una galleria all’altezza di Varenna (Lecco) lungo la Strada Statale 36, ma stanno tutti bene. L’autista si è accorto di un principio di incendio e ha fatto scendere i passeggeri prima che le fiamme si diffondessero nel resto del veicolo. Sette ragazzi sono stati trasportati in ospedale per effettuare alcuni accertamenti in seguito all’inalazione di fumo, ma le loro condizioni non suscitano preoccupazioni.

Il gruppo di ragazzi proveniva da Lipomo (Como) ed era diretto a Livigno per un campo estivo. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano per spegnere l’incendio e mettere la strada in sicurezza. Nelle ore seguenti sono iniziate le verifiche nella galleria per stimare eventuali danni e per stabilire come procedere con la riapertura dalla strada.