Com’è andata la terza gara delle finali NBA tra Milwaukee e Phoenix

Nella notte tra domenica e lunedì i Milwaukee Bucks hanno vinto nettamente 120-100 contro i Phoenix Suns nella terza gara delle finali NBA, tornando a vincere in una finale di campionato per la prima volta dal 1974. Dopo le prime due sconfitte consecutive, da Milwaukee ci si aspettava una reazione nella prima gara giocata in casa in queste finali, e così è stato. Giannis Antetokounmpo ha segnato 41 punti ed è stato il miglior realizzatore della serata davanti al compagno di squadra Jrue Holiday, che di punti ne ha segnati 21. Per Phoenix il miglior marcatore è stato ancora Chris Paul, con 19 punti. La prossima gara tra Milwaukee e Phoenix si giocherà nella notte tra mercoledì e giovedì.

???? Giannis TAKES OVER in Game 3! ???? 41 PTS

13 REB

14-23 FGM

13-17 FTM@Giannis_An34 joins @SHAQ as the only players in #NBAFinals history with back-to-back 40+ point, 10+ rebound games, as the Bucks win Game 3! #ThatsGame Game 4: Wed, 9 PM ET, ABC pic.twitter.com/lIazIIZbAo — NBA (@NBA) July 12, 2021