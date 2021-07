Novak Djokovic ha battuto Denis Shapovalov e si è qualificato per la finale di Wimbledon

Il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto il canadese Denis Shapovalov in tre set (7-6, 7-5, 7-5) nella semifinale di Wimbledon, accedendo per la settima volta in carriera alla finale del torneo. Djokovic, che ha vinto cinque edizioni di Wimbledon tra cui le ultime due, incontrerà in finale Matteo Berrettini, che oggi nell’altra semifinale ha battuto Hubert Hurkacz e sarà quindi il primo italiano della storia a giocare una finale di Wimbledon, domenica 11 luglio.

#Wimbledon title No.6 is in reach. Defending champion @DjokerNole is into his seventh final at The Championships with a straight sets victory over Denis Shapovalov pic.twitter.com/QpyX7Ho0eZ — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021