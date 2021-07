Celebripost

Negli ultimi giorni non c’è stato solo il festival del cinema di Cannes tra gli eventi mondani a cui fotografare facce note dello spettacolo. Per questo, oltre a quelli passati di lì – Matt Damon, Spike Lee, Andie Macdowell, Jane Birkin e Charlotte Gainsbourg, tra gli altri – nella raccolta trovate anche Jennifer Lawrence, Cara Delevingne e Giorgio Armani alle sfilate di Parigi, Monica Bellucci a una cena organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron, Ringo Starr che festeggia il suo 81esimo compleanno e Vivienne Westwood che manifesta in occasione del 50esimo compleanno di Julian Assange. Poi Mark Zuckerberg e Tim Cook alla Company Sun Valley Conference, un evento meno mondano in cui si incontrano alcuni dei più ricchi e potenti uomini d’affari del mondo nei settori dei media, della finanza, della tecnologia e della politica.