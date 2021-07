Stefan Lofven è di nuovo primo ministro della Svezia

Stefan Lofven, dei Socialdemocratici, è di nuovo primo ministro della Svezia: mercoledì ha ricevuto la fiducia dal parlamento svedese con 176 voti a favore e 173 contrari (il parlamento svedese è unicamerale e ha 349 seggi). Lofven si era dimesso dall’incarico di primo ministro lo scorso 28 giugno, dopo che lo stesso parlamento aveva votato la sfiducia nei suoi confronti.

Fino a prima della sfiducia, Lofven governava grazie a una debolissima coalizione con i Verdi, che aveva soltanto il 33 per cento dei seggi e contava sul sostegno in parlamento di due partiti minori di centrodestra e del Partito di Sinistra. Il voto di sfiducia era stato proposto dal Partito di Sinistra e riguardava in particolare un piano proposto dal governo per regolamentare i prezzi degli affitti sugli appartamenti di nuova costruzione.

Per ottenere la fiducia al voto di mercoledì, Lofven non doveva ottenere più di 175 voti contrari. Hanno votato contro i parlamentari Liberali, quelli di centro-destra e i Democratici svedesi, di destra (173 in totale), mentre hanno votato nuovamente la fiducia al governo i Verdi e i Socialdemocratici; i parlamentari del partito di Centro e del partito di Sinistra più due candidati indipendenti si sono astenuti.