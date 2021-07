Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava

Al torneo di Wimbledon Matteo Berrettini ha battuto in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) il canadese Felix Auger-Aliassime e si è qualificato alle semifinali: le giocherà venerdì contro il polacco Hubert Hurkacz, che in serata ha eliminato Roger Federer in tre set (6-3, 7-6, 6-0). Berrettini — attualmente nono nel ranking mondiale — era stato il quinto italiano a raggiungere i quarti di finale di Wimbledon: ora è diventato anche il secondo italiano a qualificarsi in semifinale, sessantuno anni dopo Nicola Pietrangeli, che all’epoca perse contro l’australiano Rod Laver. L’altra semifinale di questa edizione di Wimbledon la giocheranno Novak Djokovic e Denis Shapovalov.

