È morto a 98 anni l’attore indiano Dilip Kumar, considerato uno dei più importanti e famosi di Bollywood

Mercoledì mattina è morto a 98 anni l’attore indiano Dilip Kumar, considerato uno dei più importanti e famosi del cinema di Bollywood. Kumar fu uno dei primi “method actor” in India, cioè un attore che cerca di entrare il più possibile nel personaggio che deve interpretare, e per questo era soprannominato “il re della tragedia”. Il suo vero nome era Yusuf Khan e nella sua lunga carriera durata più di cinquant’anni aveva ricevuto numerosissimi riconoscimenti; negli ultimi vent’anni si era occupato anche di politica.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha detto che Kumar «verrà ricordato come una leggenda del cinema» e che «la sua morte è una perdita del nostro mondo culturale».

One of our fondest and most cherished memories with the superstar #DilipKumar was this iconic shoot marking 100 years of Indian Cinema. Everyone on the set, right from #AmitabhBachchan and #ShahRukhKhan couldn’t get enough of the legendary actor.

May he rest in glory and peace! pic.twitter.com/fhZ37HdPdT

— Filmfare (@filmfare) July 7, 2021