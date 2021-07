Le foto del primo giorno al festival di Cannes

È ricominciato ieri il Festival di Cannes: in presenza, dopo che nel 2020 la Palma d’oro e i suoi altri premi non erano stati assegnati a causa della pandemia. Il film d’apertura mostrato ieri è stato Annette, cupo e atipico musical diretto da Leos Carax, che nel 2012 aveva presentato al festival il suo Holy Motors. Annette è stato girato in inglese, è ambientato a Los Angeles e ha come protagonisti Adam Driver e Marion Cotillard, tra gli attori presenti ieri insieme, tra gli altri, a Helen Mirren, Andie MacDowell e Jessica Chastain.

Tra i film in concorso (24 in tutto) oggi tocca a Ha’Berech dell’israeliano Nadav Lapid e di Tout s’est bien passé di François Ozon, che ha come protagonista Sophie Marceau e parla di eutanasia.

