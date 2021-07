Tre persone sono morte e almeno 80 sono disperse a causa della frana che sabato ha colpito la città di Atami, in Giappone

Le autorità di Atami, località marittima che si trova circa 90 chilometri a sud-ovest di Tokyo, hanno detto che la grande frana che sabato ha colpito la città ha provocato tre morti e almeno 80 dispersi. In Giappone è la stagione umida e la frana è stata causata dalle forti piogge di questo periodo, più abbondanti della media: un intenso flusso di fango ha inondato circa 130 edifici, distruggendone almeno 10, e ha lasciato senza elettricità quasi 3mila abitazioni.

Da due giorni sul posto sono impegnati più di 1.500 operatori di soccorso, tra cui anche quelli della forza di autodifesa, il nome con cui è conosciuto l’esercito giapponese. Un portavoce delle autorità di Atami, Hiroki Onuma, ha detto a Reuters che per ora le piogge si sono fermate, ma che la situazione è imprevedibile e potrebbero verificarsi nuove frane.

#BREAKING: There are fears for at least 19 people currently missing after a mudslide hit homes in Atami, Japan, west of Tokyo.

Rescue workers are currently underway to search for the missing people . pic.twitter.com/WP1qxtqLdN

— 10 News First (@10NewsFirst) July 3, 2021