Weekly Beasts

Nella raccolta degli animali fotografati questa settimana c’è un cavallo non troppo entusiasta della visita veterinaria a cui lo stanno sottoponendo, ritratti di tartarughe e lamantini, un cigno che fa le bolle e mucche al pascolo, ma anche un leone che veniva tenuto come animale domestico a Phnom Penh, in Cambogia: le autorità hanno sequestrato l’animale dopo che era stato segnalato in alcuni video sui social network. Il leone, un maschio di 18 mesi di 70 kg, era stato importato dall’estero da un cittadino cinese che voleva crescerlo nella sua casa ed è stato trovato senza artigli né canini.