Tutti i soldati statunitensi della base americana di Bagram in Afghanistan sono stati ritirati

I funzionari del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti hanno detto che gli ultimi soldati americani che erano impegnati alla base militare di Bagram in Afghanistan – la più grande rimasta nel paese – sono stati ritirati. Ad aprile il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva annunciato che tutte le truppe americane operanti in Afghanistan avrebbero lasciato il paese entro l’11 settembre, data in cui saranno passati vent’anni dagli attacchi terroristici compiuti da al Qaida a New York e Washington, i più gravi mai subiti dagli Stati Uniti, in cui furono uccise quasi 3mila persone. Attualmente in Afghanistan sono rimasti meno di un migliaio di soldati americani.

Il ritiro dei soldati americani dall’Afghanistan è un tema dibattuto da molti anni negli Stati Uniti e particolarmente divisivo, soprattutto perché di recente i talebani sono avanzati in diverse zone dell’Afghanistan e il ritiro dei soldati americani potrebbe spingerli a violare gli accordi presi e provocare il collasso definitivo del governo di Kabul.

– Leggi anche: La guerra più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti finirà l’11 settembre?