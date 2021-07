L’aviatrice 82enne Wally Funk parteciperà al primo volo spaziale con equipaggio di Blue Origin, la società di Jeffrey Bezos, fondatore e CEO di Amazon. Lo ha annunciato lo stesso Bezos attraverso un video pubblicato su Instagram. Funk è stata una pioniera nel campo dell’aviazione e fu la prima donna ispettrice della Federal Aviation Administration, la più importante agenzia governativa americana che controlla l’aviazione civile.

Nel 1961 Funk divenne la componente più giovane dell’iniziativa privata che divenne poi nota come “Mercury 13”, per sottoporre 13 donne agli stessi test degli astronauti uomini del Mercury 7, il primo gruppo di astronauti della NASA. L’idea era di dimostrare che anche le donne potessero partecipare alle missioni spaziali, ma nessuna delle selezionate avrebbe poi partecipato a un lancio (la prima statunitense nello Spazio fu Sally Ride, nel 1983). «Nessuno ha atteso così a lungo» ha scritto Bezos su Instagram. «È giunto il momento. Benvenuta a bordo, Wally».

Il lancio di Blue Origin avverrà il 20 luglio con New Shepard, composto da un razzo sormontato da una capsula che conterrà i passeggeri: lo stesso Bezos, suo fratello Mark, Wally Funk e una persona sconosciuta che ha pagato 28 milioni di dollari per far parte dell’equipaggio. Dopo il decollo, nel giro di circa quattro minuti il razzo supererà i 100 chilometri di altitudine, consentendo ai passeggeri di fare esperienza dell’assenza di peso. In tutto, il viaggio dei passeggeri dovrebbe durare una decina di minuti.

