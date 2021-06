È morto Donald Rumsfeld, ex segretario della Difesa degli Stati Uniti

Donald H. Rumsfeld, ex segretario della Difesa degli Stati Uniti durante le presidenze di Gerald Ford e di George W. Bush, è morto mercoledì a Taos, in New Mexico, a 88 anni. La causa della morte è il mieloma multiplo di cui soffriva, come ha riferito il portavoce della famiglia. Rumsfeld fu tra i principali politici statunitensi legati alla guerra in Iraq del 2003. Repubblicano, negli anni Settanta fu Capo di gabinetto della Casa Bianca e ambasciatore presso le Nazioni Unite.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF — Donald Rumsfeld (@RumsfeldOffice) June 30, 2021