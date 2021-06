Dazn trasmetterà la Champions League femminile in chiaro su YouTube fino al 2023

Il servizio di streaming online Dazn ha acquistato i diritti di trasmissione della UEFA Champions League femminile per le prossime quattro stagioni, e fino al 2023 trasmetterà tutte le partite del torneo in chiaro su YouTube. Dazn ha spiegato che questo accordo sarà valido in tutto il mondo — tranne che in Medio Oriente e Nord Africa — e permetterà al calcio femminile di ampliare sensibilmente la sua visibilità.

Per le prime due stagioni, a partire da quest’anno, Dazn trasmetterà in chiaro su YouTube tutte e 61 le partite in programma, dalla fase a gironi alla finale (che nel 2022 si giocherà all’Allianz Stadium di Torino). Nelle successive due stagioni il torneo si potrà seguire in abbonamento sulla piattaforma Dazn, mentre su YouTube si potranno vedere in chiaro diciannove partite selezionate tra quelle in calendario.

L’ultima edizione di Champions League femminile è stata vinta dal Barcellona, che in finale ha battuto 4-0 il Chelsea dopo cinque anni di vittorie consecutive del Lione. Nella passata stagione le squadre italiane che hanno disputato il torneo sono state Juventus e Fiorentina. Nella nuova edizione, alla Juventus campionessa d’Italia si aggiungerà il Milan, seconda classificata in Serie A.

