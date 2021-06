Un uomo ha accoltellato e ucciso tre passanti a Würzburg, in Germania

Tre persone sono morte e almeno cinque sono state ferite da un uomo con un coltello nella città tedesca di Würzburg, in Baviera. L’attacco è avvenuto intorno alle 17 di venerdì 25 giugno, quando l’uomo ha iniziato a ferire alcuni passanti per strada. Alcune persone hanno provato a fermarlo, poi è intervenuta la polizia che lo ha immobilizzato. Le vie intorno all’area dell’attacco sono state bloccate per alcune ore, ma secondo le autorità l’uomo fermato non aveva complici. I feriti, alcuni in modo grave, sono stati trasportati negli ospedali della zona per ricevere le prime cure.