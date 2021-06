È difficile scrivere senza aggettivi

Non puoi scrivere neanche una riga se non hai una visione del mondo. Avevo davvero tanta strada da fare, e pian piano, gradualmente, la feci. Ero tanti scrittori diversi lungo una strada sulla quale si allineavano i miei libri e i miei scritti, come pietre miliari o strati di pelle lasciati dalla muta di un serpente. Alla scuola di giornalismo appresi a scrivere reportage semplici, diretti, anche se il mio primo insegnante mal sopportava la mia incapacità di esprimermi nella prosa piana che spesso viene associata all’obiettività giornalistica, e che già allora ritenevo una voce maschile. Mettendocela tutta riuscivo a tenere per me le opinioni, ma non gli aggettivi.