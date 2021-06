Il primo giocatore della NFL a fare coming out

Carl Nassib, giocatore dei Las Vegas Raiders, è stato il primo atleta della National Football League (NFL) – il più importante campionato di football americano – a fare coming out dicendo di essere gay. Nassib ha 28 anni e gioca nella NFL dal 2016. Ha scelto di dire di essere gay con un video e alcuni post condivisi sul suo profilo Instagram:

«Volevo prendermi un momento per dire che sono gay. Era un po’ di tempo che volevo farlo e finalmente sono abbastanza a mio agio da togliermi questo peso».

Nassib ha detto di essere una persona piuttosto riservata e che non ha deciso di fare coming out perché è in cerca di fama, bensì perché crede che «la rappresentazione e la visibilità» delle persone della comunità LGBT+ siano «davvero importanti». Ha anche aggiunto che inizierà a collaborare con il Trevor Project, un’organizzazione non profit americana che si occupa di prevenzione del suicidio tra le giovani e i giovani della comunità LGBT+.