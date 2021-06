L’Italia giocherà contro l’Austria agli ottavi di finale degli Europei di calcio

L’Austria ha battuto 1-0 l’Ucraina nell’ultima giornata del gruppo C e si è qualificata da seconda del suo girone agli ottavi di finale, che giocherà quindi contro l’Italia sabato 26 giugno allo stadio Wembley di Londra (ore 21). L’Ucraina allenata da Andriy Shevchenko era favorita per il secondo posto, ma nello scontro diretto di Bucarest ha preso gol dopo venti minuti di gioco da Christoph Baumgartner e non è più riuscita a reagire.

L’Austria è allenata da Franco Foda, ex calciatore di madre tedesca e padre italiano. Il capitano è David Alaba, che dopo aver giocato per tredici anni con il Bayern Monaco, dalla prossima stagione giocherà in Spagna con il Real Madrid. Il centravanti è Marko Arnautovic, all’Inter tra il 2009 e il 2010. L’ultimo incontro tra Italia e Austria risale all’agosto del 2008, un’amichevole giocata a Nizza e finita 2-2.