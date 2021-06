Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP

Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania MotoGP, sul circuito del Sachsenring. Per Marquez, vincitore di sei campionati del mondo in MotoGP, è la prima vittoria in questa stagione: aveva infatti saltato i primi due Gran Premi a causa di un infortunio al braccio che lo aveva costretto a subire diverse operazioni chirurgiche: nei Gran Premi successivi aveva mostrato di essere ancora non al massimo della forma. Dietro di lui sono arrivati il pilota portoghese Miguel Oliveira, della Red Bull KTM, e il pilota francese Fabio Quartararo, della Yamaha ufficiale.

Quartararo rimane in testa alla classifica generale con 130 punti, davanti a Johann Zarco della Ducati, a 109 punti, e a Jack Miller della Ducati, a 100 punti.