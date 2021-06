Weekly Beasts

Lo zoo Buin di Santiago, uno degli zoo più grandi del Cile, sta avendo una serie di difficoltà economiche legate alle chiusure per le restrizioni per il coronavirus: da poco ha avviato una campagna per raccogliere fondi per i suoi animali, tra cui un lemure, un panda minore, un alligatore, una giraffa e due leoni che trovate in questa raccolta. C’è anche una buona rappresentanza di cani, tra quelli da concorso in gara al Westminster Kennel Club Dog Show, quelli fotografati dietro la finestra di casa e quelli addestrati a riconoscere il coronavirus. Per passare a esemplari più esotici bisogna saltare al gonger, un pesce anguilliforme, e a un presbite dalla cresta, cioè una scimmia.