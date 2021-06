È morto Giampiero Boniperti

È morto a 92 anni Giampiero Boniperti, ex calciatore e dirigente della Juventus. Fu un grande centravanti italiano degli anni Cinquanta, e assieme a Omar Sivori e John Charles formò uno degli attacchi più celebri del calcio italiano: tra il 1950 e il 1961 vinse cinque Scudetti, due Coppe Italia e un premio come capocannoniere del campionato. Rimase per tutta la sua carriera nella Juventus, giocando oltre 400 partite e diventando dirigente poco dopo il ritiro. Come presidente, a partire dal 1971, fu tra gli artefici del grande ciclo vincente della Juventus dei due decenni successivi. Boniperti è morto nella notte a Torino per un’insufficienza cardiaca, ha fatto sapere la famiglia all’ANSA.

Nato il 4 luglio del 1928 a Barengo, in provincia di Novara, Boniperti giocò alla Juventus tra il 1947 e il 1960. Inizialmente fu impiegato come ala destra ma in seguito fu spostato a centravanti, ruolo nel quale divenne uno dei migliori giocatori italiani dell’epoca, segnando in tutto 182 gol. La sua carriera da presidente durò vent’anni, ma dopo lo scandalo di Calciopoli fu richiamato dalla famiglia Agnelli e nominato nel 2006 presidente onorario.