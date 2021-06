Celebripost

Tra le persone che valeva la pena fotografare in settimana in molte sono passate a New York per il Tribeca Film festival, fondato da Robert De Niro nel 2002: si sono visti, tra gli altri, i Kiss, Tina Fey, Emily Ratajkowski, Shira Haas, Fran Lebowitz e Lena Waithe. Poi ci sono Francesco Totti e Alessandro Nesta, l’entusiasmo della first lady americana Jill Biden al G7 in Cornovaglia, Mel Gibson alla finale del Roland Garros (e Novak Djokovic, che l’ha vinto) e Ferzan Ozpetek al cinema all’aperto a Roma.