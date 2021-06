Rafael Nadal non parteciperà né a Wimbledon né alle Olimpiadi di Tokyo

Il tennista spagnolo Rafael Nadal, numero tre al mondo, non parteciperà né a Wimbledon né al torneo olimpico di Tokyo, i prossimi due grandi appuntamenti del tennis internazionale. Nadal ha spiegato che dopo l’ultima faticosa stagione sulla terra rossa ha bisogno di tempo per recuperare fisicamente, e che le due settimane di riposo tra il Roland Garros e Wimbledon non sono sufficienti. A 35 anni Nadal ha intenzione di continuare a giocare ancora a lungo, ma per farlo non potrà partecipare a tutti gli appuntamenti principali della stagione.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021