Come prenotare gli incontri del Post a Pesaro

Il prossimo weekend, tra venerdì 18 giugno e domenica 20, si terrà a Pesaro Talk, la serie di incontri pubblici del Post dedicata a parlare degli argomenti dell’attualità e a vedersi dal vivo con i lettori e gli abbonati. Talk si terrà in Piazza del Popolo, all’aperto, e nello spazio invece coperto del Centro Pescheria. Il programma completo è qui: per ragioni di prudenza e obbedienza alle limitazioni della pandemia è necessario prenotare i posti a sedere per partecipare, per un prezzo “simbolico” di 3 euro per ogni gruppo di incontri. Le prenotazioni sono aperte ai link seguenti:

Venerdì 17.00-19.30 Piazza del Popolo

17.00

Bianco e altri colori

Con Francesca Mannocchi e Giacomo Papi

Raccontare il mondo e raccontare se stessi, nel libro di Francesca Mannocchi

18.30

Cinque anni in uno

Con Alessandro Baricco e Luca Sofri

Considerazioni su cosa ci sta succedendo e cosa abbiamo capito finora

Sabato 10.00-13.30 Piazza del Popolo

10.00

I giornali spiegati bene

Con Luca Sofri e Daniele Vimini

La rassegna stampa del Post

11.30

Cosa è Cose

Con Ludovica Lugli e Giacomo Papi

Perché il Post si è dato pure alla carta

12.30

La musica di Condor

Con Matteo Bordone e Luca Sofri

Trattasi di canzonette, “un aperitivo musicale”

Sabato 14.30-17.00 Piazza del Popolo

14.30

Siamo cambiati e non siamo cambiati

Con Marino Sinibaldi, Matteo Ricci e Luca Sofri

Altre considerazioni su cosa ci sta succedendo e se abbiamo capito qualcos’altro

16.00

Le famigerate giornaliste

Con Annalisa Cuzzocrea, Marianna Aprile ed Eva Giovannini

Il lavoro di raccontare la politica

Sabato 15.30-18.00 Centro Pescheria

15.30

Vaccinare bene, vaccinare tutti

Con Roberta Villa ed Emanuele Menietti

Il racconto della scienza di questi tempi, nel libro di Roberta Villa

17.00

La trionferà

Con Massimo Zamboni e Luca Sofri

Com’era il comunismo, a Cavriago, nel libro di Massimo Zamboni

Sabato 17.30-20.00 Piazza del Popolo

17.30

Titolismi

Con Andrea Sesta di Lercio e Giacomo Papi

Come combattere le notizie vere, nel libro di Lercio

19.00

Paesaggi dopo la battaglia

Con Vasco Brondi e Luca Sofri

Sulla musica e sulle parole dopo un anno di poca musica e molte parole

Domenica 10.00-13.30 Piazza del Popolo

10.30

I giornali spiegati bene

Con Francesco Costa e Luca Sofri

La rassegna stampa del Post

12.00

Una storia americana

Con Francesco Costa

Gli Stati Uniti da qui al 2024, nel libro di Francesco Costa