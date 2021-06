Un uomo ha ucciso un anziano e due bambini ad Ardea, a sud di Roma

Domenica mattina poco prima di mezzogiorno un uomo ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco ad Ardea, in provincia di Roma, uccidendo una persona anziana e due bambini, che sono morti dopo essere stati trasportati in ospedale in elisoccorso. Il fatto è avvenuto nel quartiere residenziale di Colle Romito che si trova fuori dalla città, sul litorale, al confine con il comune di Anzio. Subito dopo aver sparato, l’uomo si è allontanato e si è chiuso in una villetta poco distante, circondato dalle forze dell’ordine. Poche ore dopo, è stato ritrovato morto all’interno della villetta.

I due bambini uccisi avevano 3 e 8 anni ed erano fratelli. Secondo ANSA tra i due e l’anziano ucciso ci sarebbe un rapporto di parentela. Non sono chiare le ragioni del gesto: il sindaco di Ardea, Mario Savarese, ha detto all’agenzia AGI che «si pensa che il tutto sia accaduto per futili motivi. Ma ancora non sappiamo nulla di preciso».