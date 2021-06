Weekly Beasts

L’animale più curioso della settimana è un axolotl (o assolotto), una salamandra messicana in grado di rigenerare parti del suo corpo: è in grado di rigenerare anche fino a cinque volte consecutive arti e organi integralmente amputati. Quello in foto è intero, nel caso ve lo steste chiedendo. Poi ci sono un’ape su un fiore sì, ma di carciofo, la coda di un leopardo delle nevi ed elefanti ripresi dall’alto mentre si riposano dopo essersi allontanati da una riserva.